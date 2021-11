Bei Amazon drohen Streiks wie hier in Bad Hersfeld. Verdi hat die Beschäftigten an mehreren Standorten in Deutschland dazu aufgerufen, am Montag die Arbeit niederlegen. Die Mitarbeiter dort sollten an diesem Tag zusätzliche Aufgaben der Standorte im In- und Ausland übernehmen, an denen durch den Feiertag Allerheiligen nicht gearbeitet werde. Ab der Nacht zum Dienstag würden Beschäftigte an weiteren Amazon-Standorten in den Ausstand treten. Mit den Streiks wolle Verdi der Forderung Nachdruck verleihen, dass der US-Onlinehändler die Entgelterhöhungen der Tarifabschlüsse der Branche umgehend an seine Beschäftigten weitergebe. Verdi hatte in dem Konflikt schon häufiger versucht, mit Streiks den Druck auf Amazon zu erhöhen. Amazon erklärte, Bezahlung, Zusatzleistungen und Karrierechancen in dem Unternehmen seien "exzellent".

