Im Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks mit Aktionen in verschiedenen Bundesländern fort. Am Dienstagmorgen haben Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) die Arbeit niedergelegt. Infolge des Ausstands waren die Straßenreinigung und die Müllabfuhr beeinträchtigt. Alle Recyclinghöfe blieben geschlossen. Es sollen weitere Aktionen folgen: beim Rentenbund bzw. den Agenturen für Arbeit und dann in den Krankenhäusern, sagt Landesbezirksleiter Frank Wolf: „Kann fast sagen kampfbereit. Nach wie vor, schon vorher. Wir haben ja die Situation, dass die Claqueure ja im Frühjahr sehr gut waren und man gesagt hat, da muss was fließen, gerade Geld. Aber jetzt stellen wir fest, dass genau das nicht mehr stattfindet. Da kann man nur sagen: Das Klatschen war halt gestern, heute müssen sie mal bezahlen." Das neue Angebot der Arbeitgeber sieht bei einer Laufzeit von 36 Monaten eine stufenweise Lohnerhöhung von jeweils einem Prozent in den Jahren 2021 und 2022 sowie von 1,5 Prozent für 2023 vor. Dies entspricht Mehrausgaben von fast 5 Milliarden Euro. Die Gewerkschaft Verdi hat die Offerte als "geradezu respektlos" zurückgewiesen. Die Gewerkschaften fordern u.a. eine Einkommenserhöhung um 4,8 Prozent, mindestens 150 Euro, bei einer Laufzeit von 12 Monaten, eine Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikumsentgelte um 100 Euro, eine Arbeitszeitangleichung Ost an West, sowie die Reduzierung der 41-Stunden-Woche für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte. Die Warnstreiks von Verdi finden coronabedingt dezentral an mehreren Orten statt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober terminiert.

