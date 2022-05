STORY: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Schauspieler Ulrich Matthes am Dienstag das Verdienstkreuz 1. Klasse verliehen. In seiner Rede würdigte Steinmeier den 62-jährigen Berliner als engagierten Staatsbürger und immer wieder überraschenden Schauspieler. O-TON BUNDESPRÄSIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER "Thomas Bernhard hat manchen seiner Texte Untertitel gegeben, wie etwa 'Holzfällen - eine Erregung', oder 'Auslöschung - ein Zerfall'. Würde er, würde Bernhard noch leben, säße er mit Sicherheit schon an einem neuen Stück 'Matthes - eine Ermutigung'. Gerade gestern Abend durfte ich Sie, lieber Herr Matthes, noch einmal in Molieres Menschenfeind sehen. In der Rolle des Alceste sagen Sie ins Publikum: 'Was ich im Leben vollbracht, dafür wird kein Staat mich ehren'. Wir alle, lieber Herr Matthes, sind da ganz anderer Auffassung. Deshalb darf ich Sie jetzt nach vorne bitten." Neben Familie und Freunden des Geehrten war auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel unter den Gästen im Schloss Bellevue. Medienberichten zufolge verbindet Merkel und Matthes eine langjährige Bekanntschaft. Die frühere Kanzlerin war zuletzt nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Matthes gehört zum festen Schauspielensemble am Deutschen Theater in Berlin. Er ist aber auch immer wieder in TV- und Filmrollen zu sehen. Von 2019 bis 2022 war er zudem Präsident der Deutschen Filmakademie.

