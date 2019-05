Führende arabische Staaten haben von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gemeldete Sabotageakte gegen zivile Handelschiffe verurteilt. Es handle sich um "Sabotage-Einsätze", die Spannungen und Konflikte in der Region verschärfen würden, erklärte der Generalsekretär des Golfkooperationsrats, Abdul Latif Al-Sajani, in der Nacht zum Montag. Ägypten kritisierte "alle Handlungen, die der nationalen Sicherheit der VAE schaden würden". Die genauen Hintergründe sind unklar. Nach Angaben des Außenministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate ereigneten sich die Vorfälle vor der Küste des Golfstaats in der Nähe seiner Gewässer, am Hafen Fujairah. Opfer habe es keine gegeben. Details wurden nicht genannt. Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören dem sogenannten Golfkooperationsrat an. Auch Saudi-Arabien ist Mitglied der Organisation. Das Königreich ist Verbündeter der USA und Erzrivale des Iran, mit dem es um Einfluss in der Region ringt. Die USA haben kürzlich die Verlegung eines Flugzeugträgers und einer Bomberstaffel in den Nahen Osten angekündigt und dies mit Drohungen des Iran begründet.