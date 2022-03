STORY: Anna und Anas - seit zwei Jahren sind sie ein Paar, leben hier in Berlin. Sie kommt aus der Ukraine, er floh im Jahr 2015 aus Syrien. Erst im vergangnen Jahr haben sie gemeinsam Kiew besucht. In diesen Tagen des russischen Angriffs auf die Ukraine, weint Anna angesichts der Bilder aus ihrer Heimat. Anas weiß, wie sich das anfühlt. "Ich weiss wie das jetzt Anna sich anfü hlt, wie schwer ist das, bevor man einschläft oder Videos schaut. Wie die armen Zivilisten, die keine Waffen haben, getötet werden. Ich empfehle Anna, nicht zu viele Nachrichten zu schauen, sonst wird das immer schlimmer. Ich habe Anna kennengelernt und ich wollte meine Erinnerung vergessen, damit ich mich abschalte, weil sie so ein toller Mensch ist. Jetzt erleben wir die gleichen Probleme und wir sollen auf jeden Fall immer stark bleiben." "Ich frage tatsächlich nach Erfahrung. Weil das war auch sehr schwer in Syrien die Situation. Und er gibt mir Tipps, wie man abschalten kann oder wie kann man helfen oder wie kann man sich zwingen, nicht jede Sekunde darüber nachzudenken. Es ist schwer ein normales Leben zu führen. Jetzt hat kein Ukrainer ein normales Leben." Hinter ihrem Schmerz steht dieselbe Person, so Anas. "Unser Feind ist derselbe. Putin hat Bashar al-Assad unglaublich viel unterstützt. Er hat Luftangriffe organisiert, mein Heimatland zerstört. Und er macht das Gleiche jetzt in der Ukraine. Ich möchte nicht, dass ich noch mal erlebe, wie sich das für die Menschen hier anfühlt. Wir haben in Syrien viel erlebt und das nochmal in Europa zu erleben ist wirlich schlimm." Und dann macht Anna etwas, das ihr Kraft gibt. Sie stellt eine Verbindung in die Heimat her. Am anderen Ende in Kiew: ein Freund seit Kindertagen. Er transportiert Futter für Hunde und Katzen, die zurückgelassen in den Straßen der Hauptstadt herumlaufen, so sagt er. Der Kurze Autausch endet - trotz allem - mit einem Lächeln und den Worten: Lang lebe die Ukraine.

