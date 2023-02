STORY: Kurz vor dem ersten Jahrestag der russischen Invasion auf die Ukraine hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres den von Moskau geführten Krieg als Angriff auf das kollektive Gewissen bezeichnet. "Dieses Jahr, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, ist für das ukrainische Volk und für die internationale Gemeinschaft ein trauriger Meilenstein. Diese Invasion ist ein Affront gegen unser kollektives Gewissen. Sie ist ein Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und gegen das Völkerrecht." Seit dem Einmarsch Russlands in das Nachbarland am 24. Februar letzten Jahres hat der russische Präsident Wladimir Putin wiederholt angedeutet, dass Russland im Falle einer Bedrohung eine Atomwaffe einsetzen könnte. "Der so genannte taktische Einsatz von Atomwaffen ist völlig inakzeptabel. Es ist höchste Zeit, von dieser Gefahr Abstand zu nehmen", sagte Guterres vor der 193 Mitglieder zählenden UN-Generalversammlung am Mittwoch. Die Generalversammlung wird voraussichtlich am Donnerstag einen Resolutionsentwurf verabschieden, in dem die Notwendigkeit betont wird, "so bald wie möglich einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden" im Einklang mit der UN-Charta zu erreichen. Auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba berief sich auf die UN-Charta. "Forderungen, die Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine einzustellen, sind völlig fehl am Platz. Es ist völlig legitim, einer Nation zu helfen, die angegriffen wurde und sich berechtigterweise verteidigt. Es ist ein Akt der Verteidigung der UN-Charta. Es ist ein Akt, der dazu beiträgt, den Krieg schneller zu beenden und einen dauerhaften und gerechten Frieden zu erreichen. Im Gegenteil, es ist illegal und gegen die UN-Charta, dem Aggressor militärische Hilfe zu leisten." In seinem Redebeitrag sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja, der Westen verfolge das Ziel, Russland in jeder möglichen Art zu schlagen. Sie können nicht von der Ukraine lassen, sondern sind bereit, die gesamte Welt in den Abgrund des Krieges zu reißen. Die Ukraine hofft, Russland mit mindestens rund zwei Dritteln der Stimmen der Generalversammlung international weiter isolieren zu können. Der Textentwurf sieht vor, dass die Generalversammlung Moskau erneut zum Rückzug seiner Truppen und zur Einstellung der Feindseligkeiten auffordert. Resolutionen der Generalversammlung sind nicht bindend, haben aber politisches Gewicht.

