Die saarländischen Behörden müssen die Ausgangsbeschränkungen lockern. Das hat das Verfassungsgericht des Bundeslandes am Mittwoch entscheiden. Am sofort dürfen sich die Menschen wieder im Freien aufhalten, sofern die Abstandsregelungen eingehalten werden. Auch Begegnungen in Familien sind nun wieder erlaubt. Die Lockerungen stoßen auf ein geteiltes Echo. O-TON UBUD KAYNAK, PASSANT: "Ich kann halt auch mal spontan rausgehen. Das schöne Wetter genießen, mal einkaufen gehen, ganz normal. O.K, das mit der Maskenpflicht, das ist auch so ein Ding. Aber ich glaube, das nimmt man gerne in Kauf, für ein bisschen mehr Freiheit." O-TON LINDA WOLTER, PASSANTIN: "Ich finde es ein bisschen zu früh. Ich denke, wir haben keine Sicherheit und niemand weiß noch, was ist los mit der Medikamenten. Ich geh raus das erste Mal seit sechs Wochen. Ich bin nicht in Ruhe, ich passe auf, die zwei Meter Abstand. Und das macht keinen Spaß." O-TON KERSTIN KLEIN, PASSANTIN: "Ich muss persönlich sagen: Für mich war es schon schwierig, jetzt Ende letzter Woche zumindest, dass die Decke auf den Kopf fällt. Ich bin Studentin, ich gehe nicht arbeiten, ich habe überhaupt keinen Ausgleich, außer mal spazieren zu gehen. Aber irgendwann muss man doch mal Freunde noch mal sehen oder so. Von daher bei dem Aspekt würde ich sagen Es ist okay. Aber generell finde ich es eigentlich schon zu früh, muss ich sagen." Die saarländischen Behörden hatten am 21. März strenge Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Bürger durften ihre Wohnungen nur mit einem triftigen Grund verlassen. Daraufhin hatte ein Mann eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil er seine Grundrechte verletzt sah.