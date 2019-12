Am Dienstag hat in Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, sein Konzept zur Bekämpfung des Rechtsextremismus vorgestellt. Mit dabei auch Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang sowie BKA-Präsident Holger Münch. Horst Seehofer betonte die Wichtigkeit dieser aktuellen politischen Linie: O-TON BUNDESINNENMINISTER HORST SEEHOFER (CSU) "Neben dieser hässlichen Blutspur, beginnend von NSU bis Halle, haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass nach unserer Einschätzung mindestens 12.000 Personen in Deutschland leben, die potenziell im rechten bereich gewaltbereit sind." Und Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang erklärte, seine Behörde sammele dazu gerade Informationen aus den Bundesländern: O-TON VERFASSUNGSSCHUTZ-PRÄSIDENT THOMAS HALDENWANG "Die neue Rechte, die wir intensiver in den Blick nehmen müssen, weil sie der geistige Nährboden sind für alles, was sich im rechten bereich abspielt, damit meine ich Organisationen wie die Identitäre Bewegung in Deutschland, damit meine ich aber auch die Verdachtsfälle Junge Alternative und der Flügel der AfD. Und was wir deutlich intensiver bearbeiten müssen zukünftig, das sind die virtuellen Netzwerke des Rechtsextremismus, all das, was sich im Internet abspielt an Hetze, an Verrohung, an Ideologie-Austausch, aber auch an Planungen für Anschläge, an Vernetzungen. Das ist ein Thema, dem müssen wir uns intensiv widmen." Auch wenn Seehofer, davon ausgeht, dass Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst Einzelfälle seien, meinte BKA-Präsident Holger Münch, dass bereits bei der Anwerbung darüber befunden werden könne, ob die Bewerber rechtsextremes Potenzial in sich trügen. Und außerdem würden weitere neue Erfahrungen zum Einsatz kommen: O-TON BKA-PRÄSIDENT HOLGER MÜNCH "Das bedeutet ganz konkret, dass wir das Instrument 'Radar', was wir für die Einschätzung der Gefährlichkeit von Personen, Gewalttätern des islamistischen Spektrums entwickelt haben, übertragen werden auf den Bereich Rechts." Seehofer zeigte sich erfreut darüber, dass das Parlament Finanzmittel bewilligt hat. Und eine personelle Verstärkung würde nun auch ganz spezifisch für die Bekämpfung des Rechtsextremismus eingesetzt, so der Innenminister.