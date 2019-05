Eine chinesisch-amerikanische Delegation traf sich diese Woche im Nationalpark Golden Spike im Bundesstaat Utah. Sie wollten nicht über die seit einiger Zeit so angespannte Handelsbeziehung ihrer Länder sprechen, sondern um ein oft vergessenes Kapitel der amerikanischen Geschichte. Es waren vor allem Chinesen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den westlichen Teil der Eisenbahn bauten, die erstmals quer über den Kontinent führte. Sie arbeiteten länger und waren schlechter bezahlt, als ihre amerikanischen Kollegen, und sie übernahmen den gefährlichsten Teil der Arbeiten. Connie Young Yu von der Gesellschaft für Chinesisch-Amerikanische Geschichte, sieht darin einen wichtigen Zusammenhang zur Gegenwart. "Die chinesischen Eisenbahn-Arbeiter kommen in Geschichtsbüchern nicht vor, es ist aber wichtig sie zu ehren, zu zeigen, wie ein Unternehmen funktionierte. Dass man dafür Arbeiter braucht, eingewanderte Arbeiter, man braucht Leute mit Durchhaltevermögen und Mut, vielleicht mit einem gemeinsamen Ziel." Connie Young Yus Urgroßvater war als Vorarbeiter selbst an dem Bau beteiligt. Für sie ist es ein emotionaler Moment, an den Ort zu kommen, an dem über Tausende chinesische Arbeiter unter schwersten Bedingungen arbeiteten, nicht wenige unter dem Einsatz ihres Lebens. In den nächsten Tagen werden rund 20 000 Besucher im Nationalpark Golden Spike erwartet, um das Jubiläum der ersten Eisenbahnfahrt im Jahr 1869 zu feiern. Die damalige Strecke war fast 3000 Meter lang.