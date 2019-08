Die Entscheidung der US-Notenbank den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt zu senken, war am Donnerstag auch an der Frankfurter Börse ein wichtiges Gesprächsthema. Die Hoffnung auf eine Serie von Zinssenkungen in den USA schwinden allerdings. Der Dax gab zu Handelsbeginn leicht nach. Fed-Chef Jerome Powell hatte die jüngste Zinssenkung mit den Worten kommentiert, dass dies nicht der Auftakt für weitere solcher Schritte sei. US-Präsident Donald Trump hatte eine massive Senkung der Zinsen gefordert. Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank: "Nein, Trump hat sich nicht durchgesetzt. Und ich denke, die Fed hat einen sehr guten Kompromiss gefunden. Die Fed wollten eben auch präventiv auch ein deutliches Signal geben. Sie steht bereit, um mehr zu machen, wenn es dann wirklich nötig wäre. Mehr war jetzt aktuell nicht nötig, denn die amerikanische Konjunktur läuft gut, das dürfen wir nicht vergessen. Fast Vollbeschäftigung, zehn Jahre Wachstum. Und von daher sind diese 25 Basispunkte, diese kleine Zinssenkung, mehr symbolisch zu sehen. Ein Zeichen, ja wir sind da, falls mehr möglich wäre." Die Anleger sorgen sich weiterhin um den Handelskonflikt zwischen den USA und China und um die angespannte Lage in den Beziehungen zum Iran: "Ja, der Iran-Konflikt ist extrem wichtig für den Welthandel, für die Energieversorgung. Wir haben so ungefähr ein Drittel, ein Viertel aller Ölexporte, die durch die Straße von Hormus gehen. Das hat deutlich das Potenzial, um auch noch einmal die Weltkonjunktur noch einmal deutlich zu schwächen." Die Aktien von Siemens rutschten zu Handelsbeginn am Donnerstag um 3,6 Prozent ab. Angesichts eines enttäuschenden Quartalsergebnisses äußerte sich der Elektrotechnik-Konzern vorsichtiger zu den Aussichten für das Gesamtjahr.