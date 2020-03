Der frühere Astronaut Thomas Reiter meldet sich per Videoschalte und erzählte von seinen Erfahrungen. Die Situation von Menschen in Quarantäne unterscheide sich gar nicht so stark von dem, was die Astronautinnen und Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS für viele Monate erleben müssten. Der Tagesablauf auf der ISS folge einer gewissen Routine. Eine solche Routine könne auch für Menschen in häuslicher Isolation nützlich sein. Auch Astronaut Alexander Gerst meldete sich zu Wort: "Tatsächlich, ich bin zu Hause gerade. Ich arbeite von zu Hause aus, im Homeoffice, das bin ich schon gewohnt, von meiner ganzen Zeit im Training. Das heißt, ich habe immer meinen Laptop mit dabei. Und da kann ich auch von zu Hause aus arbeiten. Aber ich denke natürlich auch an die vielen Leute da draußen, die jetzt arbeiten müssen. Die Ärzte, die Pfleger, die in der Versorgung arbeiten. Und da muss man tatsächlich sagen, ein großes Dankeschön an alle, Respekt. Das sind die Leute, die das Land gerade am Laufen halten. Ja, und ich hoffe, dass ich das auch irgendwie unterstützen kann, auch von hier aus." Gerst riet den Menschen in häuslicher Isolation dazu, ihren Alltag zu strukturieren und bestimmten Ritualen zu folgen. Die Balance zwischen Arbeit und Privatleben sei wichtig.