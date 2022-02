STORY: Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben am Montag in Belarus, in der Nähe der ukrainischen Grenze begonnen. Diese Bilder wurden von der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur verbreitet. Die ukrainischen Unterhändler haben nach Angaben der ukrainischen Regierung den Auftrag, einen unmittelbaren Waffenstillstand und den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine auszuhandeln. Ein russischer Unterhändler wurde mit den Worten zitiert, Russland sei daran interessiert, dass es zu einer Vereinbarung im beiderseitigen Interesse komme. Die Kampfhandlungen gingen Trotz der Gespräche weiter. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew und in der Millionenstadt Charkiw waren nach Angaben des staatlichen Dienstes für Sonderkommunikation und Informationsschutz erneut Explosionen zu hören. Pro-russische Separatisten und reguläre russische Streitkräfte wurden am Sonntag in der Region Donezk gefilmt. Dort waren unter anderem zerstörte Gebäude zu sehen.

Mehr