Der in Bulgarien geborene Verhüllungskünstler Christo ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren gestorben. Mit seinen Mammutwerken faszinierte er Millionen von Menschen. In Deutschland wurde der Künstler vor allem wegen seiner Verhüllung des Berliner Reichstagsgebäudes im Jahr 1995 bekannt, nur sechs Jahre nach dem Mauerfall. Zu seinen bekanntesten Installationen gehört auch "The Gates", die er zusammen mit seiner Ehefrau Jeanne-Claude im Jahr 2005 in New York City umgesetzt hat, in der Stadt, in der er 56 Jahre lang lebte. Christo hatte im Jahr 1957 sein Heimatland Bulgarien während der Zeit des Kommunismus verlassen. Trotz seines Todes soll sein letztes Projekt 2021 umgesetzt werden. Christo hatte vor seinem Tod nämlich vorgehabt, den Pariser Arc de Triomphe zu verhüllen.