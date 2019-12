Wegen der anhaltenden Streiks in Frankreich müssen rund 200.000 Bahnkunden an Weihnachten umbuchen. Die französische Bahn musste einen Großteil ihrer Verbindungen an Heiligabend streichen. Sechs von zehn TGV-Schnellzügen sowie Intercity-Bahnen fallen am 23. und 24. Dezember aus, teilte die Bahngesellschaft SNCF am Donnerstag mit. Auch in Paris kam es zu langen Wartezeiten für Stadtbewohner und Pendler in den vergangenen Tagen. Die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes streiken jetzt schon seit über zwei Wochen. Viele Anwohner fuhren mit E-Scootern durch die Stadt. Ein Pariser: "Wir denken an sie, wir müssen mit den Streiks leben. Man muss jetzt ein bisschen früher losfahren, also werden die Tage halt länger aber wir wollen das Lächeln nicht verlieren und weitermachen." Die Gespräche zwischen der Regierung und den Gewerkschaften ergaben auch am Donnerstagabend keine Lösung. Der Chef der Gewerkschaft CGT, Philippe Martinez, kündigte nach einem Treffen mit Ministerpräsident Edouard Philippe die nächste Großdemonstration an: "Wie sie wissen, unterstützt die CGT das Projekt der Regierung nicht, und deshalb kann ich ihnen im Namen der Gewerkschaft sagen, dass wir am 9. Januar den nächsten Generalstreik abhalten werden." Auslöser waren Emmanuel Macrons Rentenreformpläne. Diese sehen die Ablösung der aktuell mehr als 42 verschiedenen Pensionskassen vor, die durch ein einheitliches Punktesystem ersetzt werden sollen. Es soll für diejenigen gelten, die ab 2022 erstmals auf den Arbeitsmarkt kommen. Ferner soll eine Grundrente von monatlich 1000 Euro eingeführt werden für diejenigen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Nach dem landesweiten Massenstreik am Dienstag, hatte Präsident Emmanuel Macron ein Entgegenkommen im Streit mit den Gewerkschaften signalisiert. Damit versuchte er eigentlich, Streiks im Nah- und Fernverkehr über Weihnachten zu verhindern.