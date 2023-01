STORY: In der zentral-peruanischen Stadt Cusco kam es am Mittwoch zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Auslöser ist die Absetzung und Inhaftierung des umstrittenen Präsidenten Pedro Castillo. Ihm wird vorgeworfen, dass er widerrechtlich das Parlament auflösen wollte, um einem Amtsenthebungsverfahren zu entgehen. Amtierende Präsidentin ist seither Dina Boluarte, die zuvor das Vize-Amt innehatte. Castillos Anhänger fordern Neuwahlen, die Freilassung des Politikers, den Rücktritt Boluartes sowie die Auflösung des Parlaments und Verfassungsänderungen. Die Demonstranten sind davon überzeugt, weiterzumachen. Und nicht nur das: "Der Kampf geht weiter, Genossen. Als Nächstes gehen wir nach Lima.“ - "Ist es wirklich notwendig, in die Hauptstadt zu gehen?" - "Ja, denn wir haben in der Provinz begonnen, auf unserer Erde. Aber von hier aus können wir uns kaum Gehör verschaffen. Die Leute sind aus der Provinz nach Cusco gekommen und wir sehen ja, wie die Polizei uns behandelt." Der Ausbruch der Gewalt in dem Andenland ist der schlimmste seit über 20 Jahren.

Mehr