STORY: Bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten wurden am Mittwoch in Kolumbien mindestens 24 Personen teilweise schwer verletzt. Das teilten die Behörden in der Hauptstadt Bogota mit. Videoaufnahmen der Demonstranten zeigten einen verletzten Mann am Boden liegend. Wie er zu seinen Verletzungen kam, war zunächst unklar. Nach Polizeiangaben wurden bei den Protesten auch 11 Beamte verletzt. Angehörige der indigenen Gemeinschaft der Embera hatten in Bogota für bessere Lebensbedingungen demonstriert. Sie wurden durch die seit Jahren andauernden bewaffneten Konflikte in Kolumbien aus ihrer Heimat vertrieben und fordern von der Regierung mehr Unterstützung.

Mehr