Bei einem Erdrutsch sind in Norwegen am Mittwoch zahlreiche Menschen verletzt worden. Die Rettungskräfte suchen noch nach mehreren Vermissten. Das teilten die Behörden in Gjerdrum, etwa 30 km nördlich der Hauptstadt Oslo. Der Erdrutsch traf demnach ein Wohngebiet. Etwa 700 Menschen seien insgesamt evakuiert worden. Rettungskräfte befürchten, dass noch Vermisste in Schlamm und Trümmern gefangen sind. Weil die Erdmassen sehr instabil seien, müssten die Retter sehr behutsam vorgehen, sagten Experten. Der Erdrutsch in Gjerdrum ist einer der größten in der norwegischen Geschichte. Die genaue Ursache ist noch unklar und wird untersucht.

Mehr