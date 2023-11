Außenministerin Annalena Baerbock hat auf ihrer erneuten Nahost-Reise am Samstag Gespräche in Ramallah und Tel Aviv geführt. Die Grünen-Politikerin kündigte eine Erhöhung der humanitären Hilfe für die Palästinensischen Gebiete an und warb für eine Zweistaatenlösung.