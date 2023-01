STORY: Die altägyptische Totenstadt Sakkara, rund 20 Kilometer südlich von Kairo, birgt nach Jahrtausenden immer noch Überraschungen. Nahe der ältesten Pyramide Ägyptens, erbaut für Pharao Djoser um 2.650 v. Chr., haben Archäologen Grabstätten entdeckt, die 4.300 Jahre lang verschlossen waren. In einem Schacht, 15 Meter tief unter der Erde. Zahi Hawass, Ägyptologe: "In einem der Gräber fanden wir die Mumie eines Mannes, die mit Goldplättchen bedeckt war", sagt der Leiter des Ausgrabungsteams, Zahi Hawass. "Außerdem fanden wir 14 wichtige Statuen, von denen neun einem Mann namens Messi gehören, drei einem Mann namens Fetek und eine einem Mann mit seiner Frau und seiner Tochter." Die sterblichen Überreste eines Mannes namens Hekashepes befanden sich in einem Sarkophag aus Kalkstein, der seit der ursprünglichen Bestattung vor vier Jahrtausenden mit Mörtel versiegelt war. Laut Schätzungen der Archäologen könnte es sich um die älteste Mumie handeln, die bislang in Ägypten gefunden wurde.

