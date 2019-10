Die Ermittlungen der Behörden nach den Schüssen in Halle laufen auf Hochtouren. Und es wird vermutet, dass es sich um einen 27-jährigen deutschen Einzeltäter handelt. Ein Video, das mit einer Helmkamera gedreht wurde, liegt den Ermittlern vor und erinnert an das Attentat auf eine Moschee in Christchurch im März diesen Jahres. Damit wird ein rechtsextremer Hintergrund sehr wahrscheinlich. Bei Schüssen vor einer Synagoge und einem Döner-Bistro in Halle an der Saale sind am Mittwochnachmittag nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, der ein Auto kaperte und auf der Autobahn Richtung München flüchtete. Die Bundesanwaltschaft zog die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung der Tat an sich. Filmaufnahmen zeigen in Halle einen Mann in einem Kampfanzug und mit Schutzhelm, der hinter einem Auto stehend mehrere Schüsse abfeuert. Anschließend flüchtet er in dem Wagen. Nach dem versuchten Anschlag auf die Synagoge haben Sicherheitskräfte am Nachmittag die Besucher aus dem Gotteshaus geleitet und an einen unbekannten Ort gebracht. Zum Zeitpunkt des Anschlags hielten sich rund 80 Menschen anlässlich des Yom Kippur Festes, des höchsten jüdischen Feiertages, in der Synagoge auf. Am Mittwochabend hatte die Polizei Halle die Gefahrenlage bereits als nicht mehr akut eingestuft. Die Bevölkerung könne daher wieder auf die Straße gehen.