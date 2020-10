Man mag es kaum glauben, aber in diesem Haus, mitten in der kubanischen Hauptstadt Havanna leben Menschen. Unter ihnen ist der 75-jährige Rentner Filiberto Suarez. Ein Teil des Gebäudes ist bereits eingestürzt. Aber, weil nicht ausreichend Geld da ist, wird das Gebäude vom Staat nicht repariert. Ausziehen will Filiberto zwar auch nicht, aber mittlerweile mehren sich seine Sorgen. O-TON FILIBERTO SUAREZ: "Nein, ich hatte keine Angst hier zu leben. Aber jetzt habe ich Angst davor, weil es auseinanderfällt. All diese Teile da werden nass. Das Dach ist alt, nicht mehr dicht und schadhaft. Es könnte jederzeit einstürzen." Auch Daily Padron schafft es hier irgendwie über die Runden zu kommen. Sie lebt mit der Gefahr. Denn viele Alternativen gibt es nicht. Offiziellen Angaben zufolge suchen in Kuba rund 45.000 Personen ein neues Zuhause. O-TON DAILY PADRON: "Das Dach hat angefangen nachzugeben. Daher wird es nun von diesen vier Holzträgern gestützt. Wenn man die Säulen entfernt, dann würde alles herunterfallen. Und daher ist auch der Boden völlig uneben. Das ist eine Gefahr. Sehen Sie sich an, wie der Riss aussieht. Man weiß einfach nicht, was passieren kann und an welcher Stelle es passieren wird. Wir befürchten, dass das Dach einstürzt." Erst im Januar war es zu einem dramatischen Unglück gekommen, als ein herabstürzender Balkon drei Mädchen unter sich begraben hat. Bei dem Anblick solcher Häuser kann das allerdings auch kaum verwundern.

