"Ich bin Veronica Dolorico. Ihr könnt mich eine Umweltmutti nennen. Ich bin 49 Jahre alt und will zeigen, dass das was ich tue, jedem etwas bringt und der Umwelt hilft." Den Lebensunterhalt ihrer Familie bestreitet Veronica, vierfache Mutter und Frau eines Rikschafahrers mit Hilfe von Müll. Jeden Tag sucht sie auf der Straße und in der Nachbarschaft nach Plastikabfällen. Denn die sind in Bayanan vor den Toren Manilas zwar kein Gold, aber zumindest Reis wert. "Ich habe 14 Kilo Abfälle gebracht, also bekomme ich sieben Kilo Reis. Das ist eine große Hilfe für uns, ein Kilo Reis pro Wochentag." Ein Kilo Reis für zwei Kilo Plastik - das ist der Wechselkurs, den die Verwaltung von Bayanan festgesetzt hat. Veronica spart damit rund 40 Pesos pro Kilo Reis. Allein im August seien 213 Kilogramm Plastikmüll eingetauscht worden. "Man muss ihnen etwas für ihre harte Arbeit geben, dann kann das Dorf sauber werden", so der Dorfchef. "Heute sind die Menschen nicht mehr so motiviert." Ziel sei es, das Leben der Einwohner zu erleichtern und gleichzeitig ein Bewusstsein für die allgegenwärtige Verschmutzung der Umwelt zu schaffen. "Ich merke ja, dass überall Müll liegt, so die Behörden. Wenn ich könnte, würde ich all das Plastik am Straßenrand aufsammeln, ich würde alles einstecken, wenn es ginge. Mein Cousin macht sich manchmal über mich lustig, wenn ich den Müll einsammele. Aber ich sage ihm dann, dass er still sein soll und dass das Plastik in der Natur ein Schandfleck ist." Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 haben die Philippinen ein riesiges Plastik-Problem. Nirgends auf der Welt gelangt so viel Plastikmüll ins Meer wie auf dem Inselstaat. Die Gesetze, die anderswo die Abfallentsorgung regeln, sind unterentwickelt. Der Verpackungsindustrie werden kaum Grenzen gesetzt. Gut für Veronica, denn sie wird wohl weiterhin Plastik gegen Reis tauschen können - eine schlechte Nachricht aber für die Umwelt, nicht nur auf den Philippinen.