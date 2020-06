Menschenleeres Versailles, so hat es wohl kaum ein Besucher je zu Gesicht bekommen. Das Schloss vor den Toren der französischen Hauptstadt Paris gilt als Sehnsuchtsort von Touristen weltweit. In Zeiten der Coronapandemie blieb auch der Spiegelsaal geschlossen. Nun bereitet das Personal den Neustart am Wochenende vor - unter geänderten Vorzeichen. Catherine Pégard ist Präsidentin des Schlosses von Versailles. "Wie Sie wissen kommen 80 Prozent unserer Besucher aus dem Ausland. Die reisen jetzt nicht mehr, also werden die Franzosen Versailles neu entdecken. Wir freuen uns darüber. Sie werden ein Versailles entdecken, dass sie nicht wiedererkennen. Denn sie werden für die großen Appartements fast eine Privatführung bekommen." Die Aussicht auf wenig Besucher im Schloss könnte die Nachfrage nach Tickets ankurbeln. Allerdings werden auch im Schloss des Sonnenkönigs Regeln zu beachten sein. Thierry Webles ist für die Sicherheit im Schloss zuständig. "Jeder Besucher ab elf Jahren muss eine Maske mitbringen, um morgen Einlass zu bekommen. Wir haben den Rundgang mit einem Korridor gekennzeichnet, links und rechts stehen Poller zur Orientierung." Die Leuchter, Möbel und Betten wurden entstaubt. Wo sonst 20.000 Besucher pro Tag empfangen werden, sollen es am Wochenende lediglich 4000 täglich sein. Na dann: bonne visite à Versailles!