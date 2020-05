Der Zollstock zur Überprüfung des Abstands durfte auf zahlreichen angekündigten Demonstrationen in Deutschland am Samstag nicht fehlen. Wie hier in Berlin versammelten sich ab dem Vormittag Kritiker der im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen des Öffentlichen Lebens. Laut Polizei sei dabei sowohl zu inoffiziellen Ansammlungen aufgerufen worden, als auch zu regulären Versammlungen. Etwa zwanzig seien in Berlin angemeldet worden, mit der Zusage, sich an den geltenden Infektionsschutz zu halten. Etwa 1.000 Beamte sollen dies laut Berliner Polizei sicher stellen. Unter den Demonstrierenden befand sich auch Nikolaus Fest, Landesvorsitzender der AfD in Berlin. "Ich glaube nicht wir sind die Leute, über die Menschen beunruhigt sein sollten, sondern es sind Leute wie die Kanzlerin, die von einer Diskussionsorgie redet, wenn man bestimmte Maßnahmen in Zweifel zieht." "Denn das ist Demokratie. Demokratie heißt verschiedene Meinungen, heißt Streit der Meinungen, heißt Diskussion. Und genau diese Diskussionen wollen wir anstoßen. Und die Diskussion um die Einschränkung der Grundrechte wurde weder in den Medien noch im Parlament wirklich geführt." Die schwarz-rote Bundesregierung hat in der Coronakrise stark an Ansehen in der Bevölkerung dazugewonnen. Nach Forsa-Umfragen für RTL und ntv verbessert sie sich bei der Frage nach dem Vertrauen in politische Institutionen seit Jahresanfang um 22 Punkte auf 60 Prozent.