STORY: Ankunft von 200 US-Soldaten am Dienstag in Nürnberg. Sie sollen zunächst auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr untergebracht werden und dort trainieren. Sie sind Teil der 7000 US-Streitkräfte, die US-Präsident Joe Biden wegen des Ukraine-Krieges zusätzlich nach Europa schickt. Die US-Soldaten sollen die Ostflanke der Nato stärken. Die Soldatinnen und Soldaten wurden bei ihrer Ankunft von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begrüßt: "Das ist ein wichtiges Signal der Partnerschaft, der Entschlossenheit, der Stärkung der Nato gegen die gesamte russische Invasion. Es ist ein Signal, das wir sowohl in die Ukraine senden, zur Unterstützung der Menschen, aber auch zur Sicherung des Nato-Gebietes." In den kommenden Tagen sollen noch mehr als 20 weitere Flugzeuge mit US-Soldaten an Bord in Nürnberg landen.

Mehr