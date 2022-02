STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Christine Lambrecht, SPD, am Donnerstag in Berlin: "Was wir heute erlebt haben, ist ein brutaler Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine. Völkerrecht wird mit Füßen getreten. Und er nimmt unermessliches Leid in Kauf, um seine Großmacht Fantasien auszuleben und zu verwirklichen. Unsere Alliierten können sich zu 100 Prozent auf Deutschland verlassen. Wir sind ein verlässlicher Partner und wir sind auch in der Lage diesen Worten Taten folgen zu lassen. Das haben wir schon gemacht in Bezug auf die Verstärkung in Litauen, in Bezug auf Air Policing und es wird weiteres folgen. Wir sind dabei, alles vorzubereiten. Deswegen ein klares Bekenntnis: Alliierter können sich auf uns verlassen, da sind wir entsprechend aufgestellt. Das ist überhaupt nicht infrage zu stellen. Und ich kann nur jedem raten, der Verantwortung trägt, alle Kraft momentan darauf zu verwenden, diese Herausforderungen zu erfüllen. Das ist das Gebot der Stunde." // "Die Bundesregierung hat eine klare, eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Und das nicht erst seit heute, nicht erst in dieser Bundesregierung, schon sehr lange. Und in dieser Politik werden wir auch weiter agieren. Wir werden aber auch weiterhin die Ukraine unterstützen, so wie wir es schon sehr, sehr lange machen."

