STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Venedig, Italien Magischer Karnevals-Auftakt Spektakuläre Show auf dem Canal Grande Tausende Touristen kommen in die Lagunenstadt Gabriela Villegas, Bolivianische Touristin: "Die Wahrheit ist, dass ich sehr glücklich bin, hier in Venedig zu sein. Denn ich weiß, dass es ein großes Fest ist. Und es ist auch eine Möglichkeit, die italienische Kultur kennenzulernen." Der Karneval in Venedig gilt als der älteste der Welt

