Nach neuen Forschungsergebnissen haben viele Behörden am Montag die Regelungen zur Anwendung des Corona-Impstoffes von AstraZeneca erneut geändert. Das führt bei vielen Bürgern zu Verunsicherung. Stimmen aus Frankfurt: "AstraZeneca ist schon so oft genannt worden. Manchmal denke ich: will man der Firma etwas Schlechtes anhängen oder ist irgendwas dran? Als Laie weiß ich es einfach nicht. Und ich werde leider morgen damit geimpft. Ich hab keine Ahnung, ob es richtig ist. Die wissen's alle nicht richtig. Man muss irgendwie dann halt vertrauen. Besser irgendwas impfen als gar nichts, als an der Krankheit zu ersticken. Davor hab ich am meisten Angst. Ist schwierig." "Sehr bescheiden, oder? Erst heißt es keine über 65, dann doch, dann die unter, jetzt doch. Wer will sich impfen lassen? Das ist die große Frage." "Ja gut, was soll man davon halten? Von Anfang an Katastrophe. Und das zieht sich durch, von Anfang bis zum Ende. Von daher, ja, am besten von vorne anfangen. Mit allem." "Gesundheitsmäßig ist es schon in Ordnung. Und jetzt die über 60-Jährigen drankommen, vorgezogen werden, finde ich das auch ganz gut. Weil die hätten ja noch lange Zeit. Und es gibt ja nun viele Alte bei uns und die wollen ja auch ihre Enkel mal wieder sehen." "Also für mich ist es in Ordnung mit dem Impfstoff, auf jeden Fall. Ansonsten finde ich auch, es läuft ziemlich konfus ab. Und eigentlich sollten die eine klare Richtlinie mal haben. Aber jetzt muss ich weiter."

Mehr