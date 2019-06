In Neuseeland ist ein Mann aus der Neonazi-Szene wegen der Verbreitung von Videos über das Massaker in zwei Moscheen in Christchurch zu 21 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der 44-Jährige bekannte sich Medienberichten zufolge in zwei Fällen schuldig, anstößiges Material verschickt zu haben. Er hatte demnach Kopien des vom Täter auf Facebook live gestreamten Videos an etwa 30 Menschen gesendet. Auch habe er eine veränderte Version des Videos geteilt, in dem Fadenkreuze und eine Zählung der Toten eingeblendet werden. Bei dem Massaker am 15. März waren 51 Menschen getötet worden. Der Anschlag war vom Täter mit einer Helmkamera gefilmt und über ein Facebook-Konto live im Internet übertragen worden. Neben dem jetzt Angeklagten wurden noch fünf weitere Menschen wegen des Teilens des Videos angeklagt. Wegen des Anschlags sitzt ein 29 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien in einem Hochsicherheitsgefängnis in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Der Prozess soll im Mai nächsten Jahres beginnen.