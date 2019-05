Sie habe Gott um Hilfe angefleht, als sie von einem Tornado in ihrem Haus eingesperrt wurde, erzählt die 71-jährige Sue Taulbee. "Ich bin aufgestanden, habe meine Schlappen angezogen, bin auf die andere Seite des Bettes gegangen, und dann ist die Wand eingestürzt, ich lag auf dem Boden und war eingesperrt". Taulbee ist mit einer Kopfverletzung davongekommen, ihr Haus hingegen hat den Sturm nicht überlebt. "Meine Nachbarn haben mich durch ein Loch an der Seite herausgezogen." Der Wirbelsturm war einer von vielen, von denen Ohio am Dienstag heimgesucht wurde. Tausende Menschen waren ohne Strom, und wurden aufgefordert, ihr Wasser vor dem Trinken abzukochen, da auch Wasserwerke ihren Betrieb einstellen mussten. Derzeit wird der Westen und das Zentrum der USA von schweren Stürmen und Unwettern erschüttert, mehr als 300 Stürme wurden laut nationalem Wetterdienst in den letzten zwei Wochen registriert. Etwa in Kansas oder in Missouri und Oklahoma, wo drei, beziehungsweise sechs Menschen durch die Unwetter ums Leben kamen. In Arkansas und Oklahoma bereitet man sich zudem auf weitere Hochwasser vor.