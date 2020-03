HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Gerhard Bosselmann: "Mein Name ist Gerhard Bosselmann. Ich bin Bäcker in Hannover, seit 20 Jahren. Ich habe mich selbstständig gemacht in der Landeshauptstadt. Das ist eine ganz schwierige Situation, und daher wähle ich diesen ganz neuen Weg für mich, mich an unsere Kunden und an meine Mitarbeiter zu wenden. Bosselmann als Bäcker ist für Sie da. Das ist nicht so einfach. Dieser Satz klingt so toll, ist aber jeden Tag mit ganz viel Mut und ganz viel Einsatzwille belegt. Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeitern, die kein Homeoffice machen können und keine Homeoffice machen wollen, sondern an der Front in den Läden stehen und Sie als unsere Kunden bedienen und ihnen die Gewissheit geben, dass wir bei Bosselmann in schlechten Zeiten für sie genauso da sind wie in guten Zeiten. Aber ohne Sie als Kunden hat das alles keinen Sinn. Wir brauchen einen bestimmten Mindestumsatz. Sonst wird unser Unternehmen nach sechs bis acht Wochen sterben. So lange halten wir durch, da die Förderungen, die uns die Bundesrepublik, Herr Altmaier, Frau Merkel und Herr Scholz versprochen haben, durch die Hausbanken überhaupt nicht ankommen. Die vielbeschworene KfW wird erst im Mai Ihre Statuten beschließen. Kurzarbeitergeld wird sehr spannend. Am Montag sind 800.000 Einträge eingegangen. Wir werden also deswegen alleine gelassen, weil die politisch sehr netten Versprechungen der Politiker nicht unten ankommen. Der Mittelstand wird fallengelassen. Es ist eine Katastrophe. Wir müssen uns selbst helfen, und sie als unsere Kunden können uns helfen und in schlechten Zeiten zu uns halten, wie wir das auch tun. Ich möchte mich bei meiner Belegschaft bedanken, die wundervoll ist. Bitte gehen Sie zu Ihrem Bäcker. Ob er Göing, Raute, Rebeschke heißt. es ist völlig egal. Gehen Sie zu Ihrem Bäcker um die Ecke. Die Bäcker aus Hannover sind für Sie da. Scheißegal, wie der heißt. Gehen Sie einfach hin, weil Sie retten damit Arbeitsplätze, bei Bosselmann sind es ins 205. Und wir haben alle um unsere Jobs eine scheiß Angst. Ab heute gilt bei den Bosselmann Filialen folgendes: Wir werden etwa 10 Filialen schließen müssen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Informieren Sie sich auf Facebook und Instagram über die Öffnungszeiten. Aber ich habe noch etwas, was mir am Herzen liegt. Mein Sohn ist Arzt in Tübingen. Und ich möchte ab heute, dass alle Mitarbeiter im Gesundheitsdienst, alle Ärzte, Krankenschwestern, Rettungswagenfahrer kriegen ab sofort alles, was sie brauchen, an haushaltsüblichen Backwaren bei Bosselmann umsonst. In guten Zeiten haben wir zusammengehalten, in schlechten Zeiten tun wir es noch mehr. Bitte missbrauchen Sie das nicht. Aber alle Rettungskräfte sind jederzeit herzlich willkommen als Dankeschön. Ich hoffe, dass wir uns in acht Wochen fröhlich wiedersehen, wir unser neues Konzept "Bobo" wieder aufmachen und mit so viel Herzblut für Sie in acht Wochen wieder da sein können. Oder in zwölf. Oder whenever. Und ich möchte mit einem Satz schließen, der in unser neuen Restaurant Bobo an der Wand hängt: In a world, where you can be anything, be kind."