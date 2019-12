Das diesjährige Weihnachtsfest endete für viele Bewohner im chilenischen Valparaiso mit einer Tragödie. Noch immer laufen die Aufräumarbeiten, nach dem verheerenden Waldbrand, der am 24. Dezember durch einen Teil der Stadt wütete. Scheinbar fassungslos sitzt Manuel Moreno vor den Trümmern seines Hauses. "Ich bin die Treppe heraufgekommen, und sah den Brand, alles ging so schnell. Wir haben es gerade noch rausgeschafft, meine Frau, meine Kinder und Enkel, mit nichts weiter als dem, was wir anhatten. Wir können jetzt hoffen, dass uns geholfen wird, aber wir müssen noch einmal von vorn anfangen." Auch Manuels Nachbar Juan Silva ist verzweifelt. "Jahre der Anstrengung sind dahin. Ich bin seit 45 Jahren hier, und es war so teuer mein Haus zu kaufen. Jetzt kann ich jetzt nicht mehr arbeiten, ich habe nur meine Rente." Er habe es nicht mal mehr geschafft seinen Gehstock oder seine Medikamente aus dem Haus zu holen. Für ihn ist es ein Wunder, dass alle aus dem Viertel das Feuer überlebt haben. In dem am Hang gelegenen Wohngebiet wohnen überwiegend einkommensschwache Menschen. Nun sind 245 Häuser zerstört, und rund 700 Menschen ohne Obdach. 132 Hektar Wald wurden zerstört. Auch die 78-jährige Marta Pinto wohnte seit fast vierzig Jahren hier am Hang von Cerro Rocuant. "Mein Mann hat das Haus gebaut, unter sehr vielen Mühen. Wenn man Opfer bringt, erreicht man, was man sich wünscht, aber dies kann man nicht zurückgewinnen." Der chilenische Präsident Sebastian Pinera sagte bei einem Rundgang durch das Gebiet, es gebe Anzeichen der Brandstiftung. Laut Angaben des Landwirtschaftsministeriums hat der Brand vor allem wegen der aktuellen Dürre und starken Sommerhitze ein so verheerendes Ausmaß erreicht.