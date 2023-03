STORY: Die Ähnlichkeit mit seinem Sohn ist unverkennbar: Stanley Johnson, Vater des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson. Wie die Zeitung The Times berichtet, hat der Sohn seinen eigenen Vater für eine Ritterschaft vorgeschlagen. Boris Johnson hatte als scheidender Regierungschef die Möglichkeit, eine Liste mit Vorschlägen für diese Ehre einzureichen. Die Zeitung wittert Vetternwirtschaft. Die "Times" berichtete, Johnson habe bis zu 100 Namen für Auszeichnungen genannt. Seine Vorgänger Theresa May und David Cameron hatten jeweils etwa 60 Namen eingereicht. Für welche Verdienste Johnson seinen Vater vorgeschlagen hat, berichtete das Blatt nicht. Johnsons Vater ist ein ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments, Autor und eine Fernsehpersönlichkeit. Im vergangenen Jahr - nach dem von seinem Sohn vorangetriebenen Brexit - , hatte er die französische Staatsbürgerschaft angenommen. Ein Sprecher des ehemaligen Premierministers lehnte eine Stellungnahme ab. Alle aus dem Amt scheidenden britischen Regierungschefs haben das Recht, eine Liste mit sogenannten "resignation honors" zu erstellen, in der Ritterschaften und andere Titel verliehen werden. Ein Ritterschlag erhöht das Ansehen einer Person in der Öffentlichkeit und verleiht dem Träger den Titel "Sir" oder "Dame".

Mehr