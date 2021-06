In der litauischen Hauptstadt Vilnius gibt es am Bahnhof seit neuestem ein Portal, durch das man rund um die Uhr mit der polnischen Stadt Lublin verbunden ist. Am Donnerstag blieben viele Menschen für einen Moment stehen, winkten den Passanten in der rund 500 Kilometer entfernten Stadt zu. Für einige ist dieser eigentlich simple Livestream etwas Inspirierendes. "Es erinnert dich an die Menschen, die einfach in diesem Moment leben und sich durchkämpfen, genau wie du. Es löscht die Entfernung und damit die Illusion von Distanz irgendwie aus. Ich kannte sowas noch nicht. Es ist interessant, in irgendeiner Weise inspirierend." "Ich denke, es ist eine nette Art, die Verbindung zwischen den verschiedenen Nationen aufrechtzuerhalten, und die Leute scheinen sehr freundlich zu sein." Benediktas Gylys, der Initiator des Projekts, hatte die Idee bereits vor fünf Jahren. Während der Coronavirus-Pandemie wurde sie endlich umgesetzt. "Im Grunde heben wir Entfernungen auf und das Portal ist die 11 Tonnen schwere Brücke zu verschiedenen Kulturen und Ländern. Wir planen, Dutzende davon rund um den Globus zu bauen, damit die Leute innerhalb weniger Minuten verschiedenen Kulturen besuchen können. In der einen Minute bist du in Bangkok, in der anderen in Lublin, und danach in Chicago, und du siehst, dass alle im Grunde genommen gleich sind - sie winken dir zu, sie sind nicht deine Fremden, sie sind hier, um dich zu unterstützen." Der Bildschirm ist stumm, kommuniziert wird nur mittels Körpersprache.

