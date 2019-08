Bilder wie dieses Video sorgen für Ärger in Russland: Ein Polizist schlägt laut diesem Film aus dem Internet am Samstag in Moskau eine junge Frau in den Magen, nachdem diese offenbar versucht hatte, sich der Festnahme zu widersetzen. Kritische Stimmen sind nicht zu überhören, die monieren, dass Sicherheitskräfte angesichts von Protesten zum Teil massiv Gewalt anwenden. Die Frau ist laut Oppositionsangaben 26 Jahre alt und heißt Daria Sosnovskaya. Sie wird hier unter beträchtlichem Zwang in einen Polizeibus abgeführt. Am Samstag waren demzufolge mehr als 200 Menschen festgenommen werden. Die Behörden sagen, es habe sich nach einer angemeldeten Demonstration dann schließlich um illegale Proteste gehandelt. An der erlaubten Demonstration gegen die Regierungspolitik und gegen Präsident Wladimir Putin hatten sich laut Oppositionsangaben rund 60.000 Menschen beteiligt und damit so viele wie seit etwa acht Jahren nicht mehr.