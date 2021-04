Die Stadt Chicago hast am Donnerstag dieses Video herausgegeben. Es zeigt die Aufnahmen der Bodycam eines Polizisten und den Moment, in dem der 13-jährige Adam Toledo erschossen wurde. Als der Schuß fiel, schien der Junge seine Hände bereits gehoben zu haben. Das neunminütige Video beginnt mit einem ungenannten Polizisten, der seinen Dienstwagen verlässt, um gegen halb drei Uhr morgens am 29. März Adam Toledo zu folgen. Das war in Little Village, einem Viertel im Westen von Chicago. Auf dem Video ist zu sehen, wie der Polizist Toledo einholt und ihm befielt, die Hände zu heben. Dies scheint der Junge kurz vor dem Schuss zu tun. Der Beamte rennt sofort zu dem Getroffenen und forderte Rettungskräfte an. Direkt nach dem Vorfall hatte die Polizei von Chicago behauptet, Adam Toledo habe eine Waffe in der Hand gehalten. Im Video ist nicht genau zu sehen, ob das der Fall war. Die Polizei war auf den 13-Jährigen aufmerksam geworden, nachdem von Schüssen in der Gegend berichtet worden war. Die Anwältin von Toledos Familie sagte, Adam habe sicher keine Waffe in der Hand gehalten. Die Polizei als auch die Familie forderten die Bewohner Chicagos auf, Ruhe zu bewahren. Nach dem Tod von George Floyd im vergangenen Jahr und von Daunte Wright am vergangenen Wochenende - ebenfalls in Polizeigewahrsam - ist es immer wieder zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Angehörigen der Polizei gekommen.

