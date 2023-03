STORY: Action, Action und noch einmal: Action. Damit will der Formel-1-Rennstall Red Bull des australischen Fahrers Daniel Ricciardo unter anderem auf das anstehende WM-Rennen am 2. April in Melbourne hinweisen. Die Fahrszenen wurden an verschiedenen bekannten Orten in Down Under gedreht und sollen zeigen, wie sich der 33-jährige Formel-1-Fahrer, der in seinem Rennstall als Ersatzfahrer unter Vertrag steht, bei einer Spritztour auf die Herausforderungen bei dem Rennen auf der Strecke von Albert Park im Süden Australiens vorbereitet. Seine ersten Erfahrungen in der Formel 1 sammelte Ricciardo 2011. Er war danach bei mehreren Rennställen. Und bevor er für die Saison 2023 zum Oracle Red Bull Racing Team zurückkehrte, saß der Australier für McLaren hinterm Steuer. Der Große Preis von Australien ist der 3. von 23 WM-Rennen im diesjährigen Formel-1-Kalender.

Mehr