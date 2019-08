Singer-Songwriter Ed Sheeran liebt Ketchup und hat Tattoos - was also liegt da näher als beides zu verbinden: Eine Ketchupflasche im Tattoodesign - inspiriert von der Körperkunst des britischen Sängers. Und eine solche hat am Donnerstag bei einer Auktion in London umgerechnet fast 1645 Euro erzielt. Insgesamt soll es 150 dieser Flaschen geben - passend zum 150. Firmenjubiläum des Herstellers Heinz Ketchup. Drei gingen am Donnerstag über den Auktionstisch von Christie's, teilte ein Firmensprecher mit. 104 sollen demnach in eine weltweite Verlosung kommen. Die restlichen sind für Museen, Fans und Ed Sheeran bestimmt. Der hat übrigens schon seit längerem ein „Heinz Tomato Ketchup"-Tattoo auf dem Arm.