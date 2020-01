Die einen sind dafür, die anderen dagegen - gegen die Tesla Fabrik, die der US-Elektroautobauer hier in Grünheide in Brandenburg errichten will. Vier Milliarden Euro Investitionsvolumen, 8000 neue Arbeitsplätze - diese Zahlen stehen im Raum. Kommt die Tesla-Fabrik, so wäre sie die größte nichtstaatliche Investition in Brandenburg seit Jahrzehnten. Grund genug, sich zu freuen, so die Unterstützer. Andere, so Steffen Schorcht, sehen das kritisch. "Wir sehen hier große Gefährdung der Umwelt, insbesondere des Wassers. Und zwar ist unweit von dieser Fläche die Hauptbrunnenanlage zur Versorgung von circa 70.000 Menschen und das Grundwasser fließt unter dieser vorgesehenen Fläche auf diese Brunnenanlage zu." Gegner des Vorhabens befürchten auch, die Fabrik könnte zu viel Grundwasser ziehen und zu viel Abwasser ausleiten. Eine von Tesla beauftragte Agentur hatte am Donnerstagabend an Gesprächen mit Vertretern von Umweltverbänden teilgenommen und versichert, dass der Wasserverbrauch niedriger ausfallen werde als im Antrag mit Höchstzahlen aufgeführt. Eine Vielzahl von Befürchtungen ist laut geworden. Diese reichen vom Wohlergehen bedrohter Arten über die Kosten für Munitionsentsorgung bis hin zur Frage, ob die Arbeitsplätze möglicherweise mit ausländischen Arbeitnehmern besetzt werden könnten. Auch um den Wald geht es, denn der soll auf 300 Hektar abgeholzt werden. Am Freitagabend hatte es eine Bürgerversammlung mit dem brandenburgischen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach gegeben. Der ließ verlauten, Brandenburg sei in jedem Fall der Gewinner. Mit dabei war auch Grünheides Bürgermeister Arne Christiani. "Natürlich bringt jede Neuerung, Veränderung Irritationen, Befürchtungen, damit gehen wir um, das ist klar, die nehmen wir ernst. Aber sie kommen größtenteils auch von Menschen, von Bürgerinnen und Bürgern, die nicht in der Gemeinde Grünheide wohnen, die aus dem Umfeld kommen und teilweise aus Berlin kommen, aus der Lausitz kommen und da habe ich dann doch etwas Verständnisschwierigkeiten, wenn das dann so dafür missbraucht wird." Tesla und das Land Brandenburg haben sich auf den Kauf der Landfläche geeinigt. Nun soll ein zweites Gutachten klären, wie hoch genau der Kaufpreis anzusetzen ist. Kritikern ging das alles zu schnell, sie fordern Mitsprache und mehr Transparenz. Der anfänglichen Begeisterung folgt Skepsis. Ob die anhalten wird, bleibt abzuwarten.