Im Zentrum der spanischen Hauptstadt Madrid haben sich einige Anwohner verabredet, um gemeinsam zu protestieren. Aber anstatt auf die Straßen zu gehen, standen sie auf ihren Balkonen - ausgerüstet unter anderem mit Töpfen, Pfannen und Löffeln. Hintergrund der Aktion am Mittwoch war ein Aufruf an den ehemaligen König Juan Carlos. Er soll Medienberichten zufolge während seiner Zeit als König 100 Millionen US-Dollar vom saudiarabischen König erhalten haben. Dieses Geld solle er nun dem spanischen Gesundheitssystem zur Verfügung stellen - so die Forderung der lautstarken Demonstranten. Denn auch in Spanien haben sich die jüngsten Ansteckungen mit dem Coronavirus vervielfacht. Nach Italien ist das Land innerhalb Europas am stärksten betroffen. Seit Samstag sollen die Menschen ihre Häuser nicht mehr verlassen. Der Königshof sagte in einer Erklärung, dass Juan Carlos seinem Sohn, dem aktuellen König Felipe, nichts von den saudischen Geldern erzählt habe.