Vor rund zwei Jahren hatte sich die Große Koalition im Berliner Kanzleramt zum sogenannten Wohngipfel getroffen. Damals hatten Union und SPD vereinbart, 1,5 Millionen neue Wohnungen und Eigenheime zu schaffen. Zwei Milliarden Euro sollten in den sozialen Wohnungsbau gesteckt werden. Die Rechte von Mietern sollten gestärkt werden. Die Große Koalition habe ihre Versprechen gehalten, sagte Bundesbauminister Horst Seehofer am Dienstag: "Es ist sehr viel geschehen seit dieser Zeit. Wir haben alle zentralen und damals beschlossenen Maßnahmen umgesetzt, bzw. ein oder zwei Fälle sind noch in der Umsetzung." Auch das Ziel der 1,5 Millionen neuen Wohnungen könne erreicht werden, sagte Seehofer. Schließlich gebe es einen Überhang von weit über 700.000 genehmigten, aber noch nicht gebauten Wohnungen. Finanzminister Olaf Scholz plädierte für eine weitere Stärkung des sozialen Wohnungsbaus. "Wir müssen jetzt die Wende hinkriegen. Mit einer Mobilisierung des Wohnungsbaus mit einem großen Tempo, das wir auf den Weg bringen. Aber wir müssen gleichzeitig klarmachen, das darf nicht aufhören. Das muss jetzt weitergehen. Wir müssen das Tempo eher noch beschleunigen. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir auch schnell zu den notwendigen Entscheidungen kommen." Kritik kam dagegen von der Immobilienwirtschaft und Mieterverbänden. Die auf dem Wohngipfel festgelegten Ziele seien nicht annähernd erreicht worden. Das findet auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter: "Das Problem ist, wir haben in der Zeit, der von Horst Seehofer Offensive genannten Zeitraum, jeden Tag Sozialwohnungen verloren. Es sind nicht mehr geworden. Und zwar jeden Tag 100 Wohnungen." Die staatliche Förderbank KfW geht davon aus, dass die Bundesregierung das selbstgesteckte Ziel von 1,5 Millionen neuen Wohnungen in dieser Wahlperiode verfehlen wird. Im gesamten Zeitraum 2018 bis 2021 würden höchstens etwa 1,2 Millionen fertiggestellt, so die Einschätzung der KfW. Ein Hemmnis für die Ausweitung des Wohnungsbaus bleibe neben dem Mangel an Bauland in Ballungsregionen der Fachkräftemangel.

