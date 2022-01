Für die Spieler und Betreuer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München hat am Montag die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga begonnen. Und damit einen Tag später als ursprünglich geplant. Laut Verein musste zunächst das Test-Hygienekonzept an die aktuelle Pandemie-Lage angepasst werden. So standen am Montag zunächst PCR-Tests für alle Spieler, Trainer und Staff-Mitglieder auf dem Programm. Schon vorher stand fest, dass vier Spieler beim ersten Training nicht dabei sein werden. Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso und Omar Richards sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ebenso Co-Trainer Dino Toppmöller. Laut Bayern München geht es allen betroffenen gut, sie sollen sich in häuslicher Isolation befinden. Am frühen Montagabend meldete Bayern München weitere Corona-Fälle. So soll Lucas Hernandez positiv getetest worden sein. Unter anderem bei Leroy Sane und Dayot Upamecano sei die Diganostik noch nicht abgeschlossen. Schon am Freitag wird es für die Bayern-Profis ernst. Dann empfangen die Bayern laut Spielplan das Team von Borussia Mönchengladbach. Beim Hinspiel in Gladbach hatte es ein 1:1-Unentschieden gegeben.

