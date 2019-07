Bei einem Anschlag auf einen Kandidaten für das Amt des afghanischen Vize-Präsidenten in der Hauptstadt Kabul sind zahlreiche Menschen getötet worden. Dutzende seien verletzt worden, teilte die Regierung mit. Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Sonntag am Büro des Kandidaten Amrullah Saleh in die Luft gesprengt. "Ich saß mit meinen Freunden in meinem Zimmer, als es plötzlich zu einer Explosion kam. Mein Haus ist ganz in der Nähe. Wir alle wurden von herumfliegenden Scherben getroffen." "Ich saß an meinem Stand, als ich einen Knall hörte. Es hat mich umgeworfen. Dann sah ich überall Rauch und wollte weglaufen, als die zweite Explosion stattfand. Die Leute haben geschrien und geweint." Weitere Angreifer drangen nach der Explosion in das Gebäude ein und lieferten sich eine Schießerei mit den Sicherheitskräften. Dabei wurde Saleh verletzt. Er ist ein entschiedener Gegner der Taliban und anderer islamistischer Gruppen. Saleh und Präsident Aschraf Ghani sowie andere afghanische Politiker hatten am Sonntag den Wahlkampf begonnen. Die Präsidentenwahl ist für den 28. September geplant.