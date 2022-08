STORY: Bei einer schweren Explosion in einer Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach afghanischen Angaben über 20 Personen ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden bei der Detonation am Mittwoch während des Abendgebets verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Ursache der Explosion wurde zunächst keine genaue Angabe gemacht. Augenzeugen hatten am Mittwoch berichtet, es sei im Norden der afghanischen Hauptstadt eine laute Detonation zu hören gewesen. In umliegenden Gebäuden waren Fenster zerbrochen und Häuser beschädigt worden. Erst kürzlich haben die Taliban die Machtübernahme in Afghanistan vor einem Jahr gefeiert. Seit der Machtübernahme war es in Afghanistan vor allem zu Anschlägen durch die Extremisten-Miliz "Islamischer Staat" gekommen.

