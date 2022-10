STORY: In der Türkei sind bei einer Explosion in einem Kohle-Bergwerk mindestens 28 Menschen getötet worden. Weitere 14 seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte Innenminister Soylu am Freitagabend mit. Die Behörden in der nördlichen Provinz Bartin gehen nach Medienberichten davon aus, dass noch 49 Arbeiter in dem Bergwerk eingeschlossen sind. Acht Arbeiter hätten aus eigener Kraft den Weg an die Oberfläche gefunden. Übertage waren zahlreiche Rettungskräfte zusammengezogen worden. Verletzte wurden mit Krankenwagen weggefahren. Es werde davon ausgegangen, dass ein Stromwandler die Explosion ausgelöst habe, hieß es. Zur Explosion in der Mine der staatlichen Firma Turkish Hard Coal Enterprises sei es in 300 Meter Tiefe gekommen, teilte das Büro des Provinz-Gouverneurs mit.

