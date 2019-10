In Japan sind bei dem stärksten Taifun seit Jahrzehnten viele Menschen ums Leben gekommen, einige weitere werden nach einem Bericht des staatlichen Senders NHK vermisst und mehr als 120 Personen wurden verletzt. Der Wirbelsturm mit dem Namen Hagibis traf am Samstag auf die Küste der Hauptinsel Honschu. Es gab meterhohen Wellen, heftige Niederschläge und Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern in der der Stunde. Durch Starkregen waren Flüsse über die Ufer getreten. Menschen mussten per Hubschrauber gerettet werden. Nach Regierungsangaben fiel bei fast einer halben Million Haushalten der Strom aus. Millionen Menschen waren aufgefordert, sich in sichere Gebiete zu begeben. Aber am frühen Sonntagmorgen gaben die Behörden für die ersten Regionen nördlich der Hauptstadt wieder Entwarnung. Der Umfang der Schäden wird allerdings erst langsam klar, denn viele Regionen stehen noch unter Wasser. Betroffen sind vor allem die Gebiete von Nagano und Fukushima. Hinzu kam noch, dass die Hauptstadt Tokio kurz nach dem Wirbelsturm von einem Erdbeben der Stärke 5,7 getroffen wurde. Allerdings kehrte am Sonntag langsam wieder Normalität ein.