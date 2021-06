Bei einem Angriff von Bewaffneten auf ein Dorf in Burkina Faso sind nach Regierungsgaben mehr als 130 Zivilisten getötet worden. Mindestens 40 weitere Menschen wurden verletzt. Die Attacke im Westen des Landes hatte sich bereits in der Nacht zu Samstag ereignet. Sie sei von Terroristen verübt worden, hieß es in einer offiziellen Erklärung. Auch Wohnhäuser und der Markt in dem Ort nahe der Grenze zu Niger wurden in Brand gesteckt. Premierminister Dabire besuchte den Tatort und sprach mit Überlebenden in einem Krankenhaus. Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Radikale Islamisten verüben seit Anfang des Jahres zunehmend Anschläge in Burkina Faso, Mali und Niger.

