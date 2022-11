STORY: Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Gaza-Streifen, wo viele Flüchtlinge leben, sind am Donnerstag mehrere Menschen ums Leben gekommen und Dutzende wurden verletzt, wie Vertreter von Rettungskräften mitteilten. Das Feuer sei im obersten Stockwerk während einer Feier ausgebrochen. Und es habe über eine Stunde gedauert, bis es unter Kontrolle gebracht werden konnte. Das Innenministerium im Gaza-Streifen erklärte, dass die Arbeiten erschwert wurden, weil große Mengen Benzin auf dem Gelände gelagert worden seien, was zur raschen Ausbreitung der Flammen beigetragen habe. Israel und Ägypten kündigten an, die Blockade der von der Hamas beherrschten Küstenregion für Opfer des Brandes aufzuheben, damit sie medizinisch behandelt werden könnten.

