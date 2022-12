STORY: Bei einem Brand in einem siebenstöckigen Wohnhaus in einem Vorort von Lyon sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten befinden sich nach Angaben der Behörden auch fünf Kinder. Vier weitere Menschen schwebten noch in Lebensgefahr, zehn weitere seien leichter verletzt, hieß es. Am Brandort sollen sich darmatische Szenen abgespielt haben, einige Bewohner saßen auf ihren Balkonen fest. Der Brand war nach Abgaben der Feuerwehr gegen 3.00 Uhr in der Nacht zu Freitag im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Flammen konnten nach Angaben der Einsatzkräfte am Freitagmorgen gelöscht werden. Der französische Innenminister Darmanin zeigte sich von dem Unglück bestürzt. Er wollte umgehend zum Ort der Tragödie fahren.

