STORY: Im US-Bundesstaat Mississippi sind am Freitagabend durch einen Tornado mehrere Menschen ums Leben gekommen, Dutzende wurden verletzt. Der Wirbelsturm hat mit Windgeschwindigkeiten von über 110 km/h Häuser und Stromleitungen zerstört. Ein Anwohner aus Winona berichtet: "Wir haben versucht, uns im Hausinneren zu verstecken, was wir auch taten. Und direkt danach hörten wir nur einen fetten Knall und dann eine Weile nichts mehr. Danach sahen wir 10 umgestürzte Bäume in unserem Garten." Der Tornado wurde begleitet von starken Gewittern und hinterließ laut der Katastrophenschutzbehörde eine Spur der Verwüstung über eine Strecke von rund 160 Kilometer. Die Behörde hatte zuvor Warnungen vor einer Serie von Tornados in der Region herausgegeben. Auch im benachbarten US-Bundesstaat Louisiana wurde vor schweren Unwettern gewarnt.

Mehr